Calcio: Sibilia eletto vicepresidente vicario Figc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia è stato eletto, all’unanimità, quale vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Lo ha sancito la prima riunione del Consiglio Federale sotto la presidenza di Gabriele Gravina. L’altra vicepresidenza è stata assunta da Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A. "Ringrazio tutti i membri del Consiglio Federale per il voto unanime - ha commentato Sibilia - e sono lieto per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Il mio contributo sarà massimo per il raggiungimento degli obiettivi della nuova governance Figc". (Ren)