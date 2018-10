Infrastrutture: Violi (M5S) a Sala e Fontana, Tav? Non si costruisce una piscina quando crolla la casa

- Hanno abbandonato la Lombardia senza investire in opere che servono davvero al cittadino e alle imprese e oggi stanno a pensare alle grandi opere di altri territori. A dichiararlo in una nota è Dario Violi, capogruppo del M5S Lombardia, commentando le parole di Attilio Fontana e Giuseppe Sala sulla Tav. "Per me un buon amministratore, così come un buon padre di famiglia, non si preoccupa di costruire la piscina in giardino quando gli sta crollando la casa - conclude Violi - Dal Ponte di Casalmaggiore, a quello della Becca o di Annone, in Lombardia sono decine le opere di cui non si stanno occupando e che hanno bisogno urgente di investimenti e manutenzione". (com)