Occupazioni: Saccone,valuteremo situazioni, ma diritto alla casa non può essere realizzato a discapito uso pubblico o privato dei beni

- Il nuovo prefetto di Milano Renato Saccone, parlando con i giornalisti nel giorno del suo insediamento è stato chiaro sul tema delle occupazioni: "il diritto alla casa non può essere realizzato a discapito dell'uso pubblico e privato". "Dipende dalle singole situazioni - ha detto Saccone - e lavoreremo cercando di affermare ovunque una capacità di mediazione in modo da contemperare i diversi diritti facendo attenzione a che uno non prevarichi l'altro". "Una risposta al diritto alla casa - ha concluso il Prefetto - non può essere data mortificando l'altro. Il diritto alla casa non può essere realizzato a discapito dell'uso pubblico dei beni".(Rem)