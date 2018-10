Maltempo: Rfi, traffico sospeso tra Roma Casilina e Torricola per rimozione alberi pericolanti in prossimità binari

- "Dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma-Napoli, via Formia e FL8, Roma-Nettuno) è sospeso per rimozione, in prossimità dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potrà riprendere solo dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le necessarie verifiche da parte dei tecnici di Rfi". Lo comunica una nota di Rfi. (Com)