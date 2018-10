Comune: Raggi, al via servizio rimozione auto e moto in stato abbandono

- "Da oggi sarà sempre più raro vedere 'carcasse' di veicoli abbandonati o incendiati nelle strade di Roma Capitale. È partito infatti il servizio per la rimozione di auto o moto lasciati in stato di abbandono, che producono degrado soprattutto nelle periferie della città". Lo scrive su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi."Due ditte specializzate si sono aggiudicate il bando per l’affidamento del servizio e lo garantiranno su tutto il territorio comunale, - prosegue Raggi - con il coordinamento del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. I mezzi abbandonati o incendiati saranno prelevati e trasportati per la demolizione in centri autorizzati. Contrastiamo così un fenomeno che crea anche problemi igienico-ambientali e spesso è legato ad attività illecite, per restituire maggior decoro e sicurezza alle nostre strade". (Rer)