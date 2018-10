Energia: ministro algerino Guitouni, negoziati con Italia e Spagna su forniture gas inizieranno sei mesi prima del previsto

- I negoziati con Italia e Spagna per il rinnovo delle forniture delle forniture di gas naturale inizieranno “sei mesi prima della fine dei contratti attualmente in essere”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Mustapha Guitouni, parlando ai giornalisti durante una conferenza stampa ad Algeri. Il ministro ha sottolineato che “non vi sono problemi per il futuro di questi contratti”, che si concluderanno nel 2020. "Se i nostri partner accetteranno di rinnovare i contratti per noi sarà un piacere, ma prima devono accettare le nostre condizioni, se non accettano abbiamo altri clienti che chiedono il gas algerino", ha dichiarato Guitouni, osservando che il gas naturale prodotto dal paese nord africano è molto richiesto sul mercato globale. Nella conferenza il ministro ha inoltre aggiunto che il piano del governo è di investire in prodotti petrolchimici: "Vogliamo in futuro mantenere il nostro gas in patria per sviluppare la nostra industria locale e vendere prodotti petrolchimici che aggiungano valore alla produzione di gas”.(Ala)