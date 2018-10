Maltempo: Foroni, continuiamo a monitorare la situazione

- Con il presidente Fontana stiamo monitorando, minuto per minuto, la situazione straordinaria di maltempo che da tre giorni sta colpendo tutta la Lombardia. Lo ha spiegato l'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni comunicando che la Sala operativa della Protezione civile ha revocato il codice rosso per rischio idraulico e idrogeologico trasformandolo in arancione. "In questi giorni - ha continuato Foroni - abbiamo registrato fenomeni che hanno portato quantitativi di pioggia a dir poco eccezionali. Fortunatamente, nonostante le varie, e in certi casi rilevanti, criticità che sono state riscontrate in diverse province della Regione, non abbiamo registrato nessuna vittima e alcun ferito. Siamo comunque vicini ai cittadini colpiti dall'emergenza. Il sistema lombardo sta reggendo. Tutto questo è stato possibile grazie alla preparazione a 360 gradi della nostra Protezione civile che ringrazio per essersi attivata, ancora una volta, immediatamente e a tutte le opere che abbiamo messo in campo per la prevenzione e contro il rischio idrogeologico. Difatti numerose sono le criticità mantenute sotto controllo e che non sono sfociate in situazioni di vera e propria emergenza a fronte dell'eccezionalità dei fenomeni meteo che si sono verificati". Le precipitazioni cumulate, dalla sera del 26 a quella del 29 ottobre, hanno infatti superato i 500 mm di pioggia nella Provincia di Bergamo, e si sono attestate tra i 300 e i 400 mm nelle Province di Varese, Como, Lecco, Brescia e Sondrio, con precipitazioni di carattere nevoso a quote variabili in funzione delle repentine variazioni di temperatura. Le precipitazioni sono state inoltre accompagnate da forte vento in tutta la Regione, con locali fenomeni di particolare intensità. "In particolare, voglio ricordare come tre fiumi come Chiese, Lambro e Seveso - ha spiegato Foroni - non siano esondati anche grazie alle opere di regolazione e laminazione già realizzate lungo il loro corso. Per il Lambro è infatti entrata in funzione l'area di laminazione della diga delle Fornaci a Inverigo, recentemente inaugurata, e altrettanto efficace si è dimostrata la chiusura del Cavo Diotti e le opere recentemente realizzate nel tratto urbano di Milano, evitando così l'ennesima inondazione del quartiere Ponte Lambro. Per quanto riguarda il Seveso, l'azione dello Scolmatore di Nord Ovest, recentemente potenziato tra Palazzolo e Senago, è stata sufficiente a mantenere il fiume entro i livelli di guardia". (segue) (com)