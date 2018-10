Pd: Zingaretti, 500 comitati Piazza Grande, domani a Prato con don Biancalani

- "Continua in tutta Italia la costruzione dei comitati di Piazza Grande. Attualmente sono circa 500 e domani alla 21 sarò a Prato per un'altra delle nostre iniziative territoriali. Ci sarà Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura. E lì incontrerò e mi confronterò con il parroco di Vicofaro, don Massimo Biancalani. Lui è il parroco degli ultimi, delle persone che questa nostra società lascia ai margini. Dobbiamo cambiare, aprirci a un mondo che sta fuori di noi e ancora ci guarda con sospetto. Dobbiamo chiedere scusa e ricominciare insieme un cammino". Lo scrive sul suo Blog, riferisce una nota, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)