Rifiuti: audizione alla Pisana su discariche abusive nel Lazio

- "La commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Alessandro Capriccioli (+ Europa Radicali), ha incontrato oggi il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale". Lo comunica in una nota l'Area Informazione del Consiglio regionale del Lazio."L’oggetto dell’audizione con il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà - prosegue la nota - ha riguardato le discariche abusive ubicate nel Lazio soggette alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 e riportate nella delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017, con la quale è stato appunto nominato il commissario straordinario. Con quella sentenza, la Corte aveva condannato l’Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro, più le penalità da versare ogni sei mesi, a partire dalla data della sentenza, in relazione al numero delle discariche sanzionate nei periodi di riferimento. A fine 2017, l’Italia aveva pagato sei penalità per un importo superiore ai 150 milioni di euro, importo decrescente perché il numero delle discariche individuate è sceso nel frattempo dalle 200 iniziali alle 68 censite al 31 dicembre 2017". (segue) (Com)