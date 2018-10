Rifiuti: audizione alla Pisana su discariche abusive nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento della sentenza, - prosegue la nota - delle 200 discariche abusive contestate all’Italia, 21 si trovavano nel Lazio. Oggi ne sono rimaste cinque ancora in infrazione dopo il pagamento della sesta penalità semestrale (dicembre 2017). Si tratta dei seguenti siti: Ara San Baccano a Oriolo Romano (VT); Piana Perina a Riano (Roma); Casette Caponi e Carpineto a Trevi nel Lazio (FR); Camponi a Villa Latina (FR).Nella relazione che il generale Vadalà ha lasciato agli atti della commissione, si legge che è stato bonificato di recente anche il sito di Oriolo Romano, “per il quale si sta procedendo con la conclusione del capping sul corpo dei rifiuti e l’estensione della recinzione al fine di soddisfare i requisiti richiesti” dall’Unione europea. Per gli altri quattro siti, gli estensori della relazione prevedono 12 mesi per “portare in espunzione” le discariche di Villa Latina e Riano, 18 mesi per “concludere le lavorazioni” per le due discariche di Trevi nel Lazio.Nel frattempo, il commissario straordinario si sta occupando anche di eventuali interessi criminali sia nella fase dell’aggiudicazione dei lavori di bonifica, sia in quella di esecuzione, “constatando, in alcuni casi – si legge nella relazione – la presenza di soggetti fisici e societari aderenti e/o collegati a gruppi della criminalità organizzata. Tale circostanza denota che l’interesse nel settore dei rifiuti è attivo anche in questa regione nello specifico campo delle bonifiche ambientali, con particolare riferimento alla provincia di Frosinone che, da decenni, subisce l’ingerenza di gruppi camorristi della confinante regione Campania, la cui stanzialità e dinamicità è stata già concretamente accertata sia dal punto di vista investigativo sia processuale”. Presenti all’audizione, oltre al presidente Capriccioli, le consigliere regionali Silvia Blasi (M5s), Marietta Tidei (Pd) e Sara Battisti (Pd)". (Com)