Scuola: Bussetti, condanno duramente aggressione docente a Vimercate

- "L’aggressione alla docente dell’Istituto Floriani di Vimercate è un atto di violenza che condanno duramente. Ho chiesto un approfondimento all'Ufficio Scolastico Regionale che ha avviato tutte le procedure necessarie per accertare le responsabilità del gesto e valutare la possibilità di costituirci parte civile". Lo ha scritto sul suo profilo facebook il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. "Si tratta di una vicenda grave rispetto alla quale agiremo con la dovuta fermezza. Ho contattato l'insegnante coinvolta per esprimerle personalmente la mia solidarietà. Invito gli alunni che hanno assistito loro malgrado all’episodio a rifiutare ogni atteggiamento violento e a collaborare con le Forze dell’Ordine per fare chiarezza su quanto avvenuto", ha aggiunto il ministro. "La scuola è il luogo per eccellenza della formazione e dell’educazione. Non possiamo tollerare in nessun modo che qualcuno si senta libero di compiere al suo interno simili gesti di violenza", ha concluso Bussetti.(Ren)