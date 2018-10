Referendum Atac: Latino (Mdp), voto iscritti Pd e dichiarazioni Renzi clamoroso errore

- “La privatizzazione dell’Atac non risolverebbe i problemi della mobilità a Roma come dimostra l’inefficienza del servizio reso dalla azienda privata che già oggi gestisce il 20% del trasporto della città”. Lo afferma in una nota il coordinatore di Mdp-Roma Piero Latino. “Tutti i paesi che hanno affidato il trasporto pubblico ai privati, a partire dall’Inghilterra, stanno tornando sui loro passi. Sarebbe quindi sbagliato e fuori tempo massimo adottare una simile ricetta oggi con la crisi economica per nulla risolta e con la crisi verticale del modello amministrativo romano”, sottolinea Latino. “Crediamo che le dichiarazioni di Renzi e il voto dei democratici romani, orientati ad appoggiare il referendum dei radicali, non siano altro che un clamoroso errore per un partito che, a parole, dichiara ancora di voler essere un punto di riferimento per le fasce popolari a Roma e in Italia”, conclude il coordinatore di Mdp-Roma. (Com)