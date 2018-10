Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.COMUNEL’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco partecipa alla cerimonia di commemorazione al Campo della Gloria (64) al Cimitero Maggiore.Cimitero Maggiore (ore 10.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e gli assessori Pierfrancesco Majorino (Politiche Sociali) e Filippo Del Corno (Cultura) partecipano alla conferenza stampa di presentazione della decima edizione dell'iniziativa Prove aperte della Filarmonica della Scala. Interviene inoltre Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmonica della Scala.Palazzo Marino - Sala dell’Orologio, piazza della Scala 2 (ore 11.00)L’assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per i vent’anni di attività di Sanga Milano, la società di basket femminile e baskin. Intervengono Diana De Marchi, presidente della commissione Pariopportunità e Diritti civili del Comune di Milano; Samuele Piscina, presidente di Municipio 2; Mara Invernizzi, vice presidente della Federazione Italiana Pallacanestro; Andrea Pirola, Comunicazione & Marketing Sanga Basket; Franz Pinotti, fondatore della società Sanga e coach della prima squadra.Palazzo Marino - Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 11.00)Al Monumento ai Caduti nei campi nazisti e al Cimitero ebraico all'interno del Cimitero Monumentale verrano deposte le corone alla presenza dell’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta CoccoCimitero Monumentale (ore 11.30)Commissione consiliare Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane, Moda e Design, presieduta dalla consigliera Laura Specchio. Ordine del giorno: iniziative a sostegno attività commerciali impattate dai cantieri. Partecipano Cristina Tajani - assessore Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane, il dr. Paolo Seris - direttore area attività produttive e Commercio e la dott.ssa Donata Radice - unità progetti per la valorizzazione commerciale del territorio, servizio artigianato, supporto alle imprese e libere professioni.dalle ore 17.30 alle ore 19.00 - Sala CommissioniREGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi partecipano alla cerimonia di premiazione del concorso 'Terriori mutanti', dedicato agli studenti lombardi.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza città di Lombardia 1 (ore 10.00)L'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa all'inaugurazione di due totem multimediali "Info A35" sulla Bre.Be.Mi.- ore 10.30 Area di servizio A35 - Adda Nord (Chef Express);- ore 11.15 Area di servizio A35 - Adda Sud (Autogrill)Conferenza stampa di presentazione della settima edizione di Glocal - Festival del Giornalismo Digitale, organizzato a Varese dall’8 all’11 novembre. Partecipano Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e Marco Giovannelli, direttore del Festival e presidente di ANSO.Palazzo Pirelli - Belvedere Enzo Jannacci, 31° piano, via Fabio Filzi 22 (ore 11.30)L'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, illustra i principali provvedimenti sull'ambiente approvati nell'ultima seduta di giunta.Palazzo Lombardia - Sala stampa 11° piano, ingresso N1, piazza Città di Lombardia 1 (ore 12.30)Conferenza stampa organizzata dal presidente della III commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti (Lega), per fare il punto sulla lotta contro il cancro e sull’importanza della prevenzione nel ‘breast day’, giorno in cui il Pirellone si illuminerà con la scritta “In prima linea contro il cancro al seno”.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 18.00)VARIESeconda giornata del IX Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43 (dalle 9.30)‘Water Watch Summit: Strumenti e visioni per la gestione della risorsa acqua su scala urbana’, una giornata di confronto dedicata all’acqua e all’uso sostenibile delle risorse con una particolare attenzione alle sfide legate allo sviluppo urbano, promosso da MM SpA e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Ad aprire i lavori Ania Grobicki, in qualità di rappresentante della FAO. Tra gli ospiti della mattinata Livia Pomodoro, presidente del Milan Center for Food Law and Policy; Caterina Sarfatti - Programme manager per la rete C40, e Piero Pelizzaro - Chief Resilience Officer del Comune di Milano. A concludere il Water Watch Summit una tavola rotonda aperta al pubblico sulla sostenibilità ambientale. Tra gli ospiti èlo scrittore e saggista Donovan Hohn, autore del best seller “Moby Duck: La vera storia di 28.800 paperelle naufragate nell'oceano e dell'isola di plastica del Pacifico.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5 (ore 9.30)Quarto capitolo del progetto ‘forse non tutti sanno che…’, promosso da Assolombarda per valorizzare i prodotti iconici che hanno contribuito a rendere celebre il Made in Italy nel mondo, dedicato alla brugola. Intervengono il presidente Carlo Bonomi e Jody Brugola, presidente di OEB Industriale S.p.A.Assolombarda, via Pantano 9 (ore 12.00) (Rem)