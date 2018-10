Difesa: Algeria rivela nuovi droni Casc acquistati dalla Cina

- Il ministero della Difesa nazionale algerino (Mdn) ha acquistato due tipologie di droni della serie Casc fabbricati dalla Cina rispettivamente il Ch-4 e il più piccolo Ch-3. Secondo quanto riferisce il sito specializzato “Janes’360”, i droni di fabbricazione cinese sono stati rivelati poggi durante una visita del capo di Stato maggiore algerino, il generale Ahmed Gaid Salah, alla base aerea di Ain Ouessara. Un filmato diffuso dall’emittente di Stato algerina mostra Salah mentre ispeziona un hangar in cui sono ricoverati droni Casc Ch4 e Ch-3, non armati, ma con i principali armamenti per equipaggiare le due tipologie di velivoli appesi alle pareti dell’hangar. Il Casc è il nome di una serie di velivoli senza pilota cinesi sviluppati dalla China Academy of Aerospace Aerodynamics della China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc). Le tipologie di velivoli vanno dal Ch-1, il primo drone progettato in Cina, al più sofisticato Ch-901. Nello specifico il Ch-3 e il Ch-4 sono entrambi droni da combattimento (Unmanned Combat Aerial Vehicle, Ucav) ad ala fissa della serie Rainbow, Il Ch-3 adotta l'insolita configurazione di canard, simile al Jetcruzer 450 e al Rutan VariEze, infatti il velivolo non ha una coda verticale posizionata centralmente, ma ha alette e canard grandi. La propulsione è fornita da un'elica a tre pale azionata da un motore montato su un impennaggio. Le ruote di atterraggio principali del carrello a triciclo sono carenate per ridurre la resistenza. Il velivolo ha un’apertura alare di 8 metri, un raggio d’azione di 960 chilometri, un’autonomia di 12 ore e un carico utile fino a 80 chilogrammi. Il Ch-4 è il più grande drone da combattimento ad ala fissa della serie Rainbow e somiglia al General Atomics MQ-9 Reaper che a differenza del velivolo cinese ha una pinna ventrale sotto la coda a V. Esistono due versioni del Ch-4: il Ch-4A e il Ch-4B. Il primo è un drone da ricognizione capace di una autonomia di 3500-5000 chilometri e una durata fino 40 ore, mentre il secondo è un sistema misto di attacco e ricognizione con 6 armi e un carico utile fino a 345 chilogrammi.(Ala)