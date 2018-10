Insegnante aggredita: Maullu (FI), si lavori su link scuola-famiglia altrimenti è il caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando l'aggressione di un insegnante da parte di un ragazzo dell'IIS Floriani di Vimercate, Stefano Maullu, vicepresidente della Commissione Cultura al Parlamento europeo, ha chiesto "una punizione esemplare, perché questi episodi non dovranno ripetersi mai più. I responsabili dell'aggressione, perché di aggressione si tratta, dovranno essere individuati e puniti sin da subito, senza esitare". "È necessario lavorare con insistenza sulle cause che rendono possibili episodi di questo genere - ha proseguito Maullu - sulla disgregazione dei rapporti familiari, sull'incomunicabilità sempre più diffusa tra genitori e ragazzi, tra insegnanti e studenti". "Quello educativo deve essere un sistema portato avanti da una compartecipazione sempre coordinata di soggetti e il link scuola-famiglia è la base necessaria e fondamentale senza la quale ogni processo formativo e sistema scolastico diviene fragile nelle sue basi" ha concluso Maullu. (Com)