Rogoredo: Sollazzo (M5S), ora Sala ascolti nostre proposte e passi dalle parole ai fatti

- Dopo aver annunciato in pompa magna il Piano Quartieri, il sindaco Sala adesso decide di collaborare con il Ministro Salvini per risolvere i problemi del boschetto della droga. A dichiararlo in una nota è il consigliere comunale M5S Simone Sollazzo, in merito alle dichiarazioni del primo cittadino sulla richiesta di un intervento del Governo con un presidio costante a Rogoredo. "Ultimamente Sala pare aver cominciato in largo anticipo la campagna elettorale per le comunali del 2021 - aggiunge Sollazzo - È sicuramente un gesto lodevole a cui però è difficile credere dopo tutti gli attacchi a mezzo stampa rivolti al Governo del Cambiamento, in particolare verso il vice premier leghista. Da anni il M5S avanza proposte per mettere fine al degrado in Rogoredo". "Non ci resta che riproporle adesso che Sala sembra volersi attivare concretamente - conclude Sollazzo - Chiediamo un presidio permanente delle forze dell'ordine, presidi medico-sanitari e una bonifica del suolo ma soprattutto ci aspettiamo che Comune e Regione, invece di addossarsi reciprocamente le responsabilità della situazione, cooperino così da restituire alla cittadinanza un nuovo luogo di aggregazione e non più un ritrovo permanente di pusher e disperati".(com)