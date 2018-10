Referendum Atac: Pd Roma, i risultati del voto nei circoli

- Il Pd Roma rende noto i risultati nei circoli del referendum sull’Atac: "I Votanti sono stati 3.505. Voti validi quesito 1: SÌ 2.030 (62,33%) NO 1.227 (37,67%). Voti validi quesito 2: SÌ 1.928 (60,95%) NO 1.235 (39,05%). Voti validi quesito 3: SÌ 2.703 (84,42%) NO 499 (15,58%)". (Com)