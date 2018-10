Maltempo: Meloni a Terracina, città può contare sul nostro sostegno in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo venuti oggi a Terracina per portare la solidarietà di Fratelli d'Italia al sindaco Procaccini e a tutta la città, duramente colpita dalla tromba d’aria e dal maltempo di questi giorni. Siamo vicini ai parenti delle vittime, ai feriti, agli sfollati a tutti i cittadini che si trovano in difficoltà. Siamo venuti a dire che Terracina può contare sul nostro sostegno in Parlamento. Ci sono due occasioni: la prima è il decreto Genova e Fratelli d’Italia presenterà un emendamento per chiedere fondi per la ricostruzione. Ma nel caso in cui la maggioranza abbia delle difficoltà a modificare questo decreto, allora rimane la manovra finanziaria: un’altra occasione per offrire a Terracina le risorse di cui ha bisogno per la ricostruzione. Col sindaco Procaccini siamo venuti a fare un giro di ricognizione delle zone più colpite della città. E lui, insieme alla sua Giunta e ai suoi tecnici, ci aiuterà a definire l’ammontare dei danni che si sono verificati”. Lo ha detto, riferisce una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti a Terracina dove ha incontrato il sindaco Procaccini e visitato il Centro operativo comunale dopo la tromba d'aria che ha colpito la città. Il presidente di FdI ha poi visitato alcune delle zone più interessante dal maltempo. (Com)