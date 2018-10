Maltempo: Municipio XV, chiuso tratto via di Grottarossa per indagini e messa in sicurezza

- "A seguito degli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito la città di Roma, è stata chiusa al transito veicolare e pedonale via di Grottarossa, nel tratto compreso tra via di Quarto Peperino (rotonda) e via Flaminia Nuova (uscita Via di Grottarossa – Ospedale Sant’Andrea)". Lo comunica in una nota il Municipio XV."Il Dipartimento Tutela Ambientale e la Protezione Civile, raggiunto il posto, - prosegue la nota - hanno rimosso le alberature crollate da un costone ed hanno effettuato delle prime verifiche sullo stesso. Sono stati rimossi alcuni elementi di pericolo ma, a detta dei geologi intervenuti sul posto, saranno necessarie ulteriori e più approfondite indagini che incideranno anche su alcune proprietà private. Domani sarà inviato apposito verbale da parte della Protezione Civile con le indicazioni delle verifiche/indagini da effettuare ed eventuali interventi preventivi per la messa in sicurezza del costone. Pertanto resta, al momento, interdetto il transito veicolare e pedonale sul tratto di via di Grottarossa sopra indicato. I Residenti che abitano nel predetto tratto, potranno raggiungere le loro abitazioni passando da via di Quarto Peperino (rotonda) o da via di Grottarossa, provenendo da via Due Ponti-Via della Crescenza. Appena ricevuto il verbale da parte della Protezione Civile, avvieremo tempestivamente tutte le procedure ed attività utili a riaprire, nel minor tempo possibile, il tratto attualmente intercluso". (Com)