Consiglio comunale: Corrado (M5S), D’Alfonso (lista Sala) vuole la modificare il regolamento per avere benefici e togliere democraticità

- Il Movimento 5 Stelle attacca il consigliere comunale Franco D’Alfonso della lista Sala. Secondo il pentastellato Gianluca Corrado D’Alfonso “torna alla carica per restituire qualche piccolo privilegio ai colleghi consiglieri”. Sono due le proposte di delibera incriminate. La prima, presentata dal consigliere eletto nella lista civica, vorrebbe l’eliminazione dal regolamento l’obbligo di essere presenti per almeno metà seduta per maturare il gettone di presenza. “Insomma - ha detto Corrado - rivorrebbero indietro il gettone di presenza senza la presenza”. Con la seconda iniziativa l’ex assessore al Commercio “dimostrando grande democraticità, ha proposto di eliminare gli interventi dei consiglieri ex art. 21, quelli con i quali le opposizioni portano all’attenzione della Giunta le esigenze dei cittadini, nonché di diminuire il tempo a disposizione dei consiglieri per presentare emendamenti”. “Sempre eccezionalmente democratici - ha tuonato il pentastellato - questi signori che negano l’esistenza di privilegi e poi si vanno a godere a sbafo le partite a San Siro, anche votandosi la chiusura anticipata del consiglio. Ad ogni modo, le modifiche al regolamento non possono essere contingentate, quindi prevediamo lunghe notti in consiglio per discutere queste oscene delibere", ha concluso.(Com)