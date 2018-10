Smog: Erba (M5S), deroghe diesel Euro 3 sono una toppa, ora incentivare sostituzione veicoli e elettrico

- Meglio tardi che mai per le deroghe e gli incentivi che avrebbero dovuto essere pianificati con il giusto anticipo e non dopo l'entrata in vigore dello stop. A dichiararlo in una nota è Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S Lombardia in merito alla questione delle deroghe sui diesel euro 3. "Su questo l'attività di pianificazione in Lombardia ha fallito - commenta Erba - le deroghe sono comunque solo una toppa, ora attendiamo anche le misure d'incentivo per la sostituzione dei veicoli nell'ottica del miglioramento della qualità dell'aria. In ogni caso una regione che guarda al futuro deve sostenere l'adozione di veicoli elettrici anche nella realizzazione delle infrastrutture necessarie nell'ambito della ricarica. Dobbiamo investire nella qualità dell'aria per la salute dei cittadini". (com)