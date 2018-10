Maltempo: Rfi, ripreso traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola

- "È ripreso alle 19.05 il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma – Napoli, via Formia e FL8, Roma – Nettuno), sospeso dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, per la rimozione, in prossimità dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, mentre sette regionali sono stati limitati nel percorso". Lo comunica Rfi sul sito internet. (Rer)