Lodi: De Corato (Fd’I), giusto annullare gemellaggio Comune con Costanza e Fontainebleau

- L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato esprime il suo “totale appoggio a Stefano Buzzi, assessore comunale alle Politiche per la casa e alla protezione civile di Lodi di Fratelli d'Italia, che oggi, accompagnato dal segretario provinciale Gian Mario Invernizzi, ha comunicato la sua intenzione di presentare in consiglio comunale, con i consiglieri del partito Maria Grazia Bazzardi ed Elisa Gualteri, una mozione affinché venga annullato il gemellaggio del Comune di Lodi con Costanza e Fontainebleau, due comuni che nei giorni scorsi avevano chiesto al sindaco, Sara Casanova, di fare un passo indietro in merito al tanto discusso regolamento comunale sulle mense”. Inoltre l’ex vicesindaco di Milano ha ribadito il suo sostegno all’iniziativa del Comune definendola “del tutto legittima: chiedere agli extracomunitari che intendono iscrivere i propri figli a scuola con tariffe agevolate un certificato che attesti beni e redditi nei paesi di origine, non ha proprio niente di discriminatorio. Anzi - ha concluso - impedisce che chi non le merita usufruisca delle agevolazioni, togliendole, magari, a qualche altro bambino italiano davvero bisognoso”. (Com)