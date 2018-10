Balcani: progetto Ipa 2017, condivisione per risposte efficaci di prevenzione e repressione criminalità organizzata

- Condividere per riuscire a dare risposte che siano efficaci in termini di prevenzione del crimine e di repressione della criminalità organizzata: questa la condizione essenziale, espressa dai Paesi che hanno partecipato alla due giorni di vertice internazionale organizzata dal dipartimento di Pubblica sicurezza nel Palazzo dell'Autorità Portuale a Brindisi sul progetto Ipa 2017 'Contrasto al crimine organizzato nei Balcani occidentali'. La due giorni è servita per presentare una delle maggiori piattaforme operative in grado di contrastare le minacce emergenti alla sicurezza interna dell'Unione Europea provenienti dal crimine organizzato e dal terrorismo. Nel corso dell'ultima giornata, tra la sessione della mattina e gli incontri bilaterali che si sono svolti nel pomeriggio, si è tenuta una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho e il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani. (segue) (Res)