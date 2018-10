Balcani: progetto Ipa 2017, condivisione per risposte efficaci di prevenzione e repressione criminalità organizzata (2)

- Quest'ultimo, oltre a esprimere soddisfazione per il lavoro fatto nella due giorni, ha anche sintetizzato in tre mosse, l'obiettivo espresso dai Paesi partecipanti per continuare a lavorare insieme. "Occorre condividere le informazioni – ha detto Candiani - le modalità operative ed essere partner affidabili. Abbiamo bisogno – ha sottolineato - di essere sempre più uniti nel combattere il crimine organizzato che non conosce confine. Riuscire a dare risposte che vadano oltre i confini nazionali significa abbattere la capacità del crimine di trovare delle sacche di sopravvivenza o comunque di azione nella quale la giustizia fa fatica ad arrivare". (segue) (Res)