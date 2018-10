Balcani: progetto Ipa 2017, condivisione per risposte efficaci di prevenzione e repressione criminalità organizzata (3)

- Il progetto è stato avviato il primo gennaio 2018 e ha l'obiettivo di attuare una strategia di contrasto condivisa, attraverso il sostegno dell'Unione Europea che finanzia l'iniziativa con 13 milioni di euro, di cui 3,5 milioni di euro affidati al Viminale. Il progetto è focalizzato sulla "dimensione esterna" dell'Ue con il riferimento operativo alla regione dei Balcani occidentale. "Da tempo ormai – ha detto Gabrielli - guardiamo ai Balcani occidentali come un luogo fondamentale per la stessa sicurezza del nostro Paese, per i flussi migratori, per i traffici di sostanze stupefacenti, per i traffici di essere umani. Quello – ha aggiunto - è un luogo i cui livelli di sicurezza, ricadono pesantemente sulla condizione di sicurezza del nostro Paese". (segue) (Res)