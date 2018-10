Balcani: progetto Ipa 2017, condivisione per risposte efficaci di prevenzione e repressione criminalità organizzata (4)

- A proposito del progetto e di quanto sia stato fatto fino ad ora, Gabrielli ha ricordato che "sono già 18 le investigazioni realizzate tra il nostro Paese e i paesi che aderiscono a questo progetto. Questo sta significare – ha sottolineato - come il metodo del fare per imparare a fare meglio poi coinvolge i paesi che sono destinatari di questo progetto, ma anche il nostro stesso paese, perché rafforza i vincoli di amicizia, di collaborazione che nel tema della sicurezza – ha concluso - sono il presupposto fondamentale per garantire la sicurezza in ognuno dei nostri paesi". (segue) (Res)