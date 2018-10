Balcani: progetto Ipa 2017, condivisione per risposte efficaci di prevenzione e repressione criminalità organizzata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di condivisione ha parlato anche il procuratore nazionale Cafiero De Raho. "L'importante – ha detto - è non sentirsi proprietario del dato, ma comprendere che il dato unito ad altro dato ci può dare una conoscenza ampia e consentire quindi di essere più efficace nel contrasto al crimine organizzato. Occorre quindi pensare a una condivisione totale degli elementi di conoscenza. I saperi – ha sottolineato - non sono di una comunità, ma sono quelli di tutte le comunità". Quindi, ha rilevato Cafiero De Raho, è necessario "mettere assieme le informazioni, riuscire a comunicarle e diffonderle con rapidità è quello che occorre per battere il crimine organizzato, il terrorismo. Dobbiamo essere più veloci di loro". Il vertice, oltre ai rappresentati italiani, ha ospitato i ministri dell'Interno e i capi delle Polizia di Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia. (segue) (Res)