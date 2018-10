Balcani: progetto Ipa 2017, condivisione per risposte efficaci di prevenzione e repressione criminalità organizzata (6)

- Il viceministro dell'Interno albanese, Julian Hodaj ha messo in evidenza come questa sia "un'occasione molto importante. Questi progetti mettono sullo stesso tavolo politici e tecnici, soprattutto quando si parla di sicurezza. Ringrazio l'Italia per quello che fa soprattutto nei confronti dell'Albania. Negli anni – ha spiegato - abbiamo instaurato una collaborazione molto fruttuosa. Noi stiamo lavorando parecchio per la sicurezza dei nostri cittadini e in quest'ottica – ha sottolineato - anche la cooperazione internazionale ha un valore esplicito". (segue) (Res)