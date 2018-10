Balcani: progetto Ipa 2017, condivisione per risposte efficaci di prevenzione e repressione criminalità organizzata (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La criminalità organizzata non obbedisce alle regole burocratiche che le istituzioni sono abituate a rispettare, non conosce confini – ha aggiunto Hodaj - non conosce regole e le nostre agenzie di legge devono abituarsi ad incrementare un po' di velocità per essere al passo con gli sviluppi. L'Albania – ha sottolineato il vice ministro albanese - è molto orientata verso quello che succederà nel 2019 quando l'Unione europea sarà chiamata ad aprire i negoziati. A tal proposito noi abbiamo messo su un piano di azione annuale che va da giugno 2018 quando ci sono state le conclusioni del consiglio di Europa fino al 2019 per indirizzare proprio quelle raccomandazioni dove – ha concluso - l'Unione europea vuole questi risultati". (Res)