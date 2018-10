Pd Lazio: Fainella, chiarire vicenda tessere in Municipio VII

- “La vicenda del pagamento delle tessere in VII municipio deve essere chiarita in ogni aspetto per non lasciare ombre sul tesseramento del Pd di Roma”. Lo dichiara in una nota Giulia Fainella, Consigliera del Partito Democratico del XI Municipio.“Le spiegazioni fornite oggi, per altro su Facebook, lasciano il tempo che trovano, visto che le deleghe presentate non hanno alcun valore. Come da regolamento sono i tesorieri municipali, dei circoli tematici e aziendali gli unici soggetti titolati a effettuare il versamento delle quote previste attraverso dei bonifici. Sono stati anni difficili in cui il PD di Roma è stato commissariato. Anni – conclude Fainella - in cui sono state prese decisioni spesso ritenute impopolari, ma necessarie, tra cui quella di fissare a 30 euro la quota di iscrizione al partito. La tessera più costosa in Italia, un provvedimento indispensabile per risanare le casse del partito romano dopo le gestioni, tutt’altro che virtuose, degli anni che ci siamo messi alle spalle”.(Com)