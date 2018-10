Decreto Sicurezza: La Pietra (Fd'I): occupazioni abusive bocciato nostro emendamento, Lega si piega a M5s

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, commenta in una nota la decisione della maggioranza di bocciare l'emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Sicurezza in tema di misure di contrasto all'occupazione abusiva di immobili. "Grazie al Movimento cinque stelle e Lega sarà più difficile contrastare le occupazioni abusive di immobili ed allo stesso tempo tutelare i diritti dei proprietari. La maggioranza - spiega il senatore La Pietra - è riuscita nel capolavoro di riscrivere l'articolo 11 del decreto Minniti in senso addirittura peggiorativo, confermando che il diritto del proprietario dell'immobile venga messo in discussione dal prefetto e ponendolo in secondo piano. Senza considerare che l'emendamento previsto dal governo arriva a negare ai proprietari il diritto ai risarcimenti che, finalmente, la giurisprudenza aveva iniziato a riconoscere agli stessi in caso di mancato sgombero degli immobili. Tutto ciò - prosegue - in un contesto di fatti di cronaca che ci raccontano di città dove interi quartieri sono sequestrati da bande che illegalmente occupano stabili e caseggiati nei quali perpetrare qualsiasi atto delinquenziale. Ci saremmo attesi dalla Lega un comportamento diverso, ma evidentemente - conclude il senatore Fd'I - ha prevalso di nuovo la linea dei Cinque stelle di 'amore e coesione sociale'". (Com)