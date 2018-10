El Salvador: presidente Ceren in Cina, prima visita ufficiale dopo apertura relazioni diplomatiche

- Il presidente di El Salvador, Salvador Sanchez Ceren, si reca per la prima volta in Cina, paese con cui ha di recente avviato le relazioni diplomatiche. Il capo dello stato, riferisce una nota della presidenza, ha in agenda un incontro con il suo omologo Xi Jinping, occasione per la firma di "progetti di cooperazione". La missione, segnala la nota, "è una sfida in materia di relazioni diplomatiche salvadoregne, che garantirà più occasioni di sviluppo sociale ed economico al paese, grazie ai giganteschi vantaggi che offre il paese asiatico". Sanchez Ceren sarà anche a Shanghai per partecipare alla prima China International Import Expo, rassegna in programma dal 5 al 10 novembre e cui le autorità cinesi attribuiscono importanza strategica. Il presidente era stato la settimana scorsa in visita ufficiale a Cuba. (segue) (Mec)