El Salvador: presidente Ceren in Cina, prima visita ufficiale dopo apertura relazioni diplomatiche (3)

- A metà settembre il quotidiano salvadoregno "El Diario de Hoy" dava conto della "preoccupazione" con cui gli Usa seguivano le trattative che El Salvador sta facendo per la concessione di un porto e di alcune isolette a capitali cinesi. Il caso è quello del porto de la Union, uno scalo marittimo non particolarmente interessante dal punto di vista commerciale e turistico e di piccole isolette promesse ad imprenditori di Pechino. Una trattativa che aveva spinto il parlamento salvadoregno a varare una legge che impediva la vendita di territorio a stranieri, provvedimento su cui il presidente Salvador Ceren avrebbe poi posto il veto. "Non siamo contrari agli investimenti di qualsiasi paese, ma a favore, perché El Salvador, in particolare a oriente, ha bisogno di più sviluppo. Ma si deve fare nei termini in cui El Salvador e i salvadoregni vogliono. E non nel modo in cui vogliono un piccolo gruppo, un'azienda specifica o un paese", riportavano fonti governative Usa sotto garanzia di anonimato. (segue) (Mec)