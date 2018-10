Grande Guerra, Aula approva odg per intitolare viale al Verano a Maria Maddalena Bergamas

- L'Assemblea Capitolina, riunita in seduta straordinaria per commemorare il centenario dal termine della Grande Guerra, ha votato all'unanimità un odg, firmato da tutti i gruppi, che: "Impegna la sindaca e gli assessori a voler attivare ogni opportuna verifica per intitolare a Maria Maddalena Bergamas un viale del cimitero Verano limitrofo al monumento Ossario ai caduti della guerra 1915-1918 che ricorda le vittime del grande conflitto mondiale procedendo altresì a una riqualificazione dello stesso complesso monumentale. In subordine, individuare altre aree comunali come ad esempio Villa Glori o Villa Paganini che già ricordano i caduti del primo conflitto mondiale per mantenere viva la memoria della popolana Bergamas in rappresentanza di tutte le madri e donne d'Italia della grande guerra". Maria Maddalena Bergamas era la madre di Antonio Bergamas, disertore triestino dell'esercito austriaco, poi arruolato volontario nel regio esercito italiano. Le spoglie di Antonio Bergamas, come quello di molti soldati italiani non furono mai trovate, la madre Maria Maddlaena Bergamas fu chiamata a Roma il 4 novembre del 1921 in rappresentanza di tutte le donne che avevano perso un figlio durante la Grande Guerra e fu lei a scegliere il corpo tra quelle di undici cadaveri di soldati caduti non identificabili, raccolti in diverse aree del fronte, che fu tumulato all'interno del monumento al Milite ignoto presso il Vittoriano.(xcol4)