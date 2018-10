Italia-Sudafrica: ambasciatore Soni, multilateralismo contribuisce a rafforzamento paesi in via di sviluppo

- Il nuovo ordine mondiale, basato sul multilateralismo, sta contribuendo ad espandere il raggio d’azione e la crescita dei paesi Brics. Lo ha dichiarato Shirish Soni, ambasciatore sudafricano in Italia, parlando oggi ad un seminario organizzato a Roma per discutere le conclusioni raggiunte in occasione del decimo vertice Brics, svoltosi nel mese di luglio in Sudafrica. L’evento, organizzato dall’ambasciata sudafricana in collaborazione con la Società italiana per l’Organizzazione internazionale (Sioi) e l’Istituto Eurispes per gli studi politici, economici e sociali, ha visto anche la partecipazione di Shirish Soni, ambasciatore sudafricano a Roma, Antonio de Aguiar Patriota, capo della missione diplomatica brasiliana in Italia, Pavel Knyazev, vice direttore del dipartimento per la pianificazione politica presso il ministero degli Esteri russo, e Gloria Gangta, vice dell’ambasciatore indiano a Roma. (segue) (Res)