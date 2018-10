Italia-Sudafrica: ambasciatore Soni, multilateralismo contribuisce a rafforzamento paesi in via di sviluppo (2)

- L’ambasciatore ha iniziato il suo discorso ricordando quanto l’assegnazione al Sudafrica della presidenza di turno della Brics sia stata significativa per il paese, e ha lodato il multilateralismo e la globalizzazione per aver contribuito a rafforzare la cooperazione tra paesi in ambito mondiale. “La Brics rappresenta al meglio questi cambiamenti: i leader dei nostri paesi si incontrano periodicamente per discutere nuove opportunità di cooperazione in ambito politico, economico e finanziario, e l’associazione lavora duramente per promuovere un processo di riforma e sviluppo che coinvolga anche paesi in via di sviluppo al di fuori dell’organizzazione”, ha dichiarato l’ambasciatore, sottolineando poi l’importanza di una cooperazione tra tutti i paesi del mondo per la garanzia di pace e stabilità a livello globale. “Spero che tutti i paesi occidentali, Italia inclusa, ci assisteranno nelle nostre attività, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della pace sul piano regionale ed internazionale”, ha aggiunto Soni. L’ambasciatore si è poi dichiarato d’accordo con le affermazioni rilasciate da Franco Frattini, presidente della Sioi, durante il suo discorso di benvenuto, stando alle quali “la Brics non nasce per sovrastare o contrastare altri paesi, ma per raggiungere un obiettivo comune e promuovere lo sviluppo sostenibile, un fattore che appare ormai cruciale in qualsiasi processo di politica estera”. (Res)