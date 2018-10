Grande guerra: aula approva odg, targa in ricordo ruolo corpo infermiere volontarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina, riunita in seduta straordinari per commemorare i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, ha approvato all'unanimità un odg a prima firma del presidente dell'Aula Marcello De Vito che: "Impegna la sindaca gli assessori competenti a voler attivare ogni opportuna verifica per ricordare questo legame storico morale ed etico tra la città di Roma e il corpo delle infermiere volontarie lasciando una traccia documentale ai posteri attraverso una targa o una dedicazione in un luogo simbolico della capitale d'Italia". Durante la seduta si sono succeduti interventi per ricordare il grande sforzo delle infermiere volontarie durante il conflitto.(xcol4)