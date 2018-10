Energia: Crippa (M5s) su mercato, al via tavolo di coordinamento Mise-Arera-Antitrust

- Si è tenuta oggi, presso il ministero dello Sviluppo economico (Mise), la prima riunione del tavolo di coordinamento ministero, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ed Antitrust per la programmazione delle attività finalizzate al passaggio definitivo dal servizio di maggior tutela al mercato libero. Lo riferisce una nota del Mise. Nel corso della riunione sono stati discussi sia i tempi che le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo previsto per il mese di luglio del 2020. Rispetto a queste ultime - spiega la nota -, ognuno dei partecipanti ha sottoposto al tavolo le proprie proposte secondo le diverse competenze. "Il superamento del regime di maggior tutela - ha dichiarato il sottosegretario allo Sviluppo economico con delega all'energia, Davide Crippa, che ha presieduto il tavolo - dovrà essere l'occasione per ridisegnare un nuovo mercato dell'energia, renderlo più trasparente, integrare al meglio l'energia prodotta da fonti rinnovabili e creare le condizioni migliori sia sul fronte della domanda che dell'offerta. Il primo passo - ha aggiunto Crippa - sarà il completamento dell'iter dell'Albo dei venditori. Il tavolo verrà riconvocato a breve per la presentazione di un programma operativo e condiviso". (Com)