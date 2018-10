Genzano: Comune, al via la stagione solidale di supporto agli sfollati

- "A quindici giorni dall'esplosione per fuga di gas che ha interessato una palazzina di piazza Buttaroni la notte di sabato 13 ottobre, continua il lavoro della rete solidale attivata dall'Amministrazione comunale grazie all'impegno delle associazioni di volontariato del territorio, membri del Tavolo Rete della Solidarietà e membri del Tavolo Sociale". Lo comunica il Comune di Genzano di Roma in una nota."Terminati gli interventi emergenziali volti a tamponare la situazione di disagio nei primi giorni di emergenza,- prosegue la nota - adesso è stato delineato un quadro di compiti gestionali chiari per le organizzazioni che collaborano, in modo da poter supportare concretamente e con ordine le persone in difficoltà evitando di raccogliere più materiale di quello effettivamente necessario". A testimonianza del lavoro svolto con impegno ed efficienza dalle associazioni coinvolte "stiamo avviando una stagione solidale, la cosiddetta fase 2, che consiste in azioni sociali concrete di solidarietà agli sfollati della palazzina di piazza Buttaroni", ha spiegato l'assessore ai Servizi sociali, Shqiponja Dosti."Tra i residenti dei condomini evacuati ad oggi sono 24 le persone che alloggiano presso l'istituto di ospitalità religiosa di Ariccia, altri hanno scelto di appoggiarsi da parenti e/o amici. La Cooperativa Sociale Alteya ha messo a disposizione alloggi e un’accoglienza dignitosa. Per le persone attualmente senza occupazione - prosegue la nota - è stata assicurato il pranzo presso la Tenda di Abramo della Caritas. Per la cena, invece, il Centro CAS di Pia Marta e la ditta Itaca ristorazioni e servizi si sono resi disponibili ad offrire i pasti non utilizzati all'esito del servizio di refezione. L'Amministrazione comunale ha altresì raggiunto un accordo con la ASL RM 6 per offrire un servizio di supporto psicologico alle persone vittime dell'esplosione". (segue) (Com)