Genzano: Comune, al via la stagione solidale di supporto agli sfollati (2)

- "Ringrazio tutti i cittadini e tutte le associazioni che fin dal primo giorno si sono resi disponibili a supportare questa rete di solidarietà che siamo riusciti ad attivare in pochissimo tempo e che funziona in modo efficiente", ha aggiunto l'assessore Dosti."Chi volesse dare un aiuto concreto alle persone evacuate - si legge ancora nella nota - può contribuire con alcuni beni mirati, come riportato qui di seguito. Si ricorda inoltre che non è consentito a qualsivoglia cittadino, organizzazione o associazione accedere al centro di ospitalità di Galloro senza autorizzazione.L'Avis di Genzano ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi in favore degli sfollati (causale e Iban sulla pagina dedicata dell'associazione, al seguente link: https://bit.ly/2ABt22G)La Caritas ha bisogno di: olio, formaggio per la pasta, carne (carne macinata, salsicce). I prodotti alimentari sopracitati vanno consegnati esclusivamente presso 'La Tenda di Abramo' sito all'interno della chiesa di S.S. Salvatore (via Roma, snc.) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 14:30. Si ringraziano inoltre le associazioni dei commercianti, che stanno contribuendo a tale raccolta. È stato autorizzato a ritirare gli alimenti presso i commercianti un referente dell'Avis di Genzano.La Croce Rossa Italiana - Comuni dell’Appia al momento sta raccogliendo alcuni beni specifici e in quantità limitata. Per il dettaglio dei prodotti di cui si necessita si rinvia al seguente link: https://bit.ly/2Rktjwe". (Com)