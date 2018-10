Decreto Sicurezza: Paragone (M5s) non ci preoccupa qualche voce fuori da coro

- In merito ai crescenti dissensi interni al Movimento cinque stelle sul decreto Sicurezza che approderà all'esame dell’Aula di palazzo Madama il 5 novembre prossimo, il deputato pentastellato Gianluigi Paragone getta, in una nota, acqua sul fuoco. "In pochissimo tempo il Movimento cinque stelle è riuscito a concretizzare obiettivi storici del suo programma: dall'abolizione dei vitalizi all'introduzione del reddito di cittadinanza, con la prima manovra economica fatta per il popolo e non per le banche. Punti programmatici - prosegue - che solo fino a pochi mesi fa in molti consideravano dei sogni irrealizzabili. Questo risultato è stato possibile non per un miracolo, ma grazie all'unità e alla compattezza che hanno consentito al Movimento di muoversi con fermezza e decisione verso gli obiettivi prefissati. L'unione fa la nostra forza. Ora stiamo lavorando, uniti e compatti, anche sul decreto Sicurezza, per migliorarlo insieme e continueremo a farlo nei prossimi giorni, senza preoccuparci che - conclude - su centinaia di parlamentari Cinque stelle, ci sia qualche voce fuori dal coro". (Com)