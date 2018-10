Ucraina: candidato presidenza Tymoshenko propone nuovo formato diplomatico per risoluzione conflitto Donbass

- Per porre fine al conflitto nel Donbass è necessario un nuovo formato diplomatico. Lo ha affermato il leader del partito Batkivshchyna (Patria), Yulia Tymoshenko, proponendo il formato “Budapest+”, non solo per mettere fine alla guerra nelle regioni orientali dell’Ucraina ma anche per reintegrare il territorio della Crimea e preservare le basi del processo di pace avviato con l’accordo di Minsk. “Riconoscendo la realtà della guerra in cui siamo coinvolti, osservandola nel contesto corretto, dobbiamo introdurre un meccanismo efficace per creare le condizioni di pace. Offriamo la proposta del formato politico e diplomatico Budapest+”, ha spiegato Tymoshenko, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. (segue) (Res)