Ucraina: candidato presidenza Tymoshenko propone nuovo formato diplomatico per risoluzione conflitto Donbass (2)

- Il candidato alle elezioni presidenziali ucraine ha spiegato che tale nuovo formato dovrebbe procedere in parallelo con il rafforzamento dell’esercito nazionale di Kiev. Tymoshenko ha ricordato come già fosse stato siglato a Budapest nel 1994 un memorandum sulle garanzie di sicurezza all’Ucraina, in connessione con l’adesione di Kiev al Trattato di non-proliferazione sulle armi nucleari, “ma non abbiamo mai potuto osservare l’adempimento di queste promesse”. Per questo motivo, ha proseguito l’ex premier ucraino, “oggi dobbiamo insistere affinché venga reintrodotta un regime di garanzie di sicurezza tangibili, che possano portare la pace in Ucraina”. (segue) (Res)