Ucraina: candidato presidenza Tymoshenko propone nuovo formato diplomatico per risoluzione conflitto Donbass (3)

- Nella prospettiva da attuare una volta eletta a presidente dell’Ucraina, Tymoshenko prevede di affidare al formato Budapest+ il ruolo di portare avanti i negoziati di pace per il Donbass. Tale formato rafforzato dovrebbe includere tutti i paesi garanti dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina nel contesto del memorandum di Budapest del 1994, vale a dire Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Ucraina. “Siamo consapevoli che successivamente hanno aderito al memorandum anche Francia e Cina, un modo per rendere ancora più solide le garanzie relative al trattato”, ha spiegato il leader del partito Patria. Anche la Germania dovrebbe essere coinvolta, in riconoscimento degli sforzi “fatti personalmente dal cancelliere Angela Merkel per porre fine al conflitto”. In tale contesto, Tymoshenko ritiene comunque fondamentale continuare i negoziati nel processo di Minsk, e portare avanti la cooperazione con i paesi occidentali. (Res)