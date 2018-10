Iraq-Siria: forze sicurezza Baghdad rafforzano confine siro-iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza irachene sono preparate a “respingere qualsiasi attacco” proveniente dal confine siro-iracheno. Lo ha dichiarato il portavoce del Centro informazioni sulla sicurezza, Yehia Rasool in un comunicato stampa. “Il confine siro-iracheno è stato messo in sicurezza da forze congiunte di esercito, Unità della mobilitazione popolare e guardie di frontiera”, ha dichiarato Rasool, precisando che sono state realizzate fortificazioni, trincee, torri di osservazione per impedire attacchi da parte dello Stato islamico. Inoltre il funzionario militare, ha riferito che l’intelligence iracheno sta continuando ad effettuare il monitoraggio aereo dell’aerea e sono in corso operazioni “qualitative e proattive nelle provincie di Salah al Din, Anbar e Ninive. "Le forze schierate sul confine sono pronte a rispondere a qualsiasi azione da parte dei terroristi”, ha dichiarato Rasool. L'Iraq ha rafforzato ieri le misure di sicurezza lungo il confine con la Siria dopo la serie di attacchi avvenuti nei giorni scorsi tra forze di sicurezza e milizie delle Unità della mobilitazione popolare e terroristi dello Stato islamico. (segue) (Irb)