Iraq-Siria: forze sicurezza Baghdad rafforzano confine siro-iracheno (3)

- Le parole di Al Gheshmi seguono l’attacco dell'Is contro le Forze democratiche siriane (Sdf), coalizione di combattenti curdi e arabi appoggiati da Washington, nell’area di Deir ez-Zor. Circa 70 membri delle Sdf sarebbero stati uccisi in un’offensiva lanciata nel fine settimana dai jihadisti nella Siria orientale, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma attiva in Siria con una rete di osservatori e attivisti. L’Is avrebbe subito invece 24 perdite. Fonti di “Agenzia Nova” hanno riferito che le Forze di sicurezza irachene hanno inviato ingenti rinforzi al confine con la Siria dopo gli eventi di Deir ez-Zor. (Irb)