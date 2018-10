Comune: Fd'I, bene approvazione odg su 4 novembre

- "Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione dell’odg di Fd'I sulla ricorrenza del 4 novembre a prima firma del presidente Giorgia Meloni. Il documento approvato in Assemblea Capitolina, nel contesto di una seduta dedicata alla ricorrenza del centenario della vittoria nella grande guerra, impegna la sindaca Raggi ad attivarsi affinché in tale giornata sia divulgata l’esposizione del tricolore nelle sedi pubbliche e private e a sensibilizzare il governo nazionale affinché questa data sia maggiormente celebrata anche negli anni a venire". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo capogruppo, i consiglieri Lavinia Mennuni e Francesco Figliomeni, Rachele Mussolini lista civica "Con Giorgia". (Com)