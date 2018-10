Algeria: ministero della Difesa, catturati altri due terroristi nel sud

- Il ministero della Difesa algerino ha annunciato oggi in un comunicato stampa che un terrorista è stato arrestato e un altro si è arreso nel sud del paese. Secondo la stessa fonte, durante una perlustrazione nel settore di Bordj Badji Mokhtar, nell'Algeria meridionale, l'Esercito nazionale ha catturato il terrorista Teiniri Mohamed. Quest'ultimo era "in possesso di un fucile automatico kalashnikov e una quantità di munizioni", ha aggiunto il ministero. Inoltre, un altro terrorista di nome Fellani Ahmed si è arreso ai militari "nello stesso settore operativo". Il terrorista, che si era unito ai gruppi terroristici nel 2011, era in possesso di un kalashnikov e quattro caricatori. Secondo un recente rapporto dal titolo "Lo spettro del jihad incombe sui paesi del Maghreb arabo" pubblicato dal quotidiano panarabo edito a Londra “Al Sharq al Awsat”, l'Algeria vanta tattiche importanti nella lotta contro il terrorismo rispetto ad altri paesi del Maghreb. "L'Algeria è un paese con una lunga storia nella lotta contro le reti jihadiste", afferma il rapporto, osservando un significativo calo del numero di vittime del terrorismo. "Il bilancio delle vittime è passato da 153 nel 2009 a 9 nel 2016", ha rivelato la stessa fonte, affermando che le procedure adottate dall'Algeria dal 1994 hanno dato i loro frutti. Dopo la sconfitta nella vicina Libia dello Stato islamico a Sirte, i paesi vicini, come l'Algeria e la Tunisia, temono l'infiltrazione di terroristi e armi all'interno dei loro confini. La questione della sicurezza frontaliera è molto sentita dalle autorità algerine, in seguito alle ripetute infiltrazioni di elementi considerati terroristici lungo la frontiera con la Libia. In base ai dati delle autorità di Algeri, nel 2015 e nel 2016 sono stati eliminati 507 terroristi, mentre nel 2017 sono 90 i terroristi eliminati e altri 69 quelli arrestati (Ala)