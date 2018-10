Tunisia: istituita cellula di aiuto psicologico per vittime attacco Tunisi (2)

- Le unità di sicurezza tunisine, intanto, hanno portato i membri della famiglia di Mouna Kebla presso la sede del polo anti-terrorismo a Gorjani. Secondo quanto riferiscono i media tunisini, le autorità hanno sequestrato tutti gli oggetti appartenuti alla donna, tra cui documenti e apparecchiature elettroniche, presenti nella casa a Sidi Alwan. La donna era disoccupata, sebbene fosse laureata da quattro anni e avesse un diploma in inglese commerciale. La giovane si occupava saltuariamente di attività agricole, come portare le pecore al pascolo, poiché il padre è sulla sedia a rotelle, mentre la madre è casalinga. Secondo le ultime notizie diffuse dalla stampa tunisina, la bomba era nascosta nella borsa della donna che - contrariamente a quanto riferito in precedenza - non indossava una cintura esplosiva. (segue) (Tut)